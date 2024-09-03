На вихідних у Придніпровському парку сталась різанина — соцмережі

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 853 Коментарів: 1

31 серпня в Придніпровському парку в Кременчуці сталася різанина, внаслідок якої постраждав чоловік, повідомляють очевидці у соцмережах. У потерпілого пошкоджені печінка, легеня та шлунок. Зараз він перебуває в реанімації у критичному стані.

Правоохоронцям вдалося встановити учасників конфлікту. Слідство триває, поліція проводить необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жінка вдарила ножем співмешканця під час спільного дозвілля — чоловік у лікарні.