31 серпня в Придніпровському парку в Кременчуці сталася різанина, внаслідок якої постраждав чоловік, повідомляють очевидці у соцмережах. У потерпілого пошкоджені печінка, легеня та шлунок. Зараз він перебуває в реанімації у критичному стані.
Правоохоронцям вдалося встановити учасників конфлікту. Слідство триває, поліція проводить необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного та притягнення його до відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жінка вдарила ножем співмешканця під час спільного дозвілля — чоловік у лікарні.
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