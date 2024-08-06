У Кременчуці жінка вдарила ножом співмешканця під час спільного дозвілля – чоловік у лікарні

У Кременчуці на вулиці Перемоги під час спільного дозвілля між 58-річною жінкою та її 44-річним співмешканцем виникла сварка, в ході якої вона вдарила чоловіка ножом. З проникаючим ножовим пораненням потерпілого госпіталізували. Повідомлення про ножове поранення надійшло до Кременчуцького районного управління поліції учора, 5 серпня, від медиків.
Отримавши повідомлення про злочин, на місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти поліції. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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