У Кременчуці жінка вдарила ножом співмешканця під час спільного дозвілля – чоловік у лікарні

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У Кременчуці на вулиці Перемоги під час спільного дозвілля між 58-річною жінкою та її 44-річним співмешканцем виникла сварка, в ході якої вона вдарила чоловіка ножом. З проникаючим ножовим пораненням потерпілого госпіталізували. Повідомлення про ножове поранення надійшло до Кременчуцького районного управління поліції учора, 5 серпня, від медиків.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти поліції. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

- У ході проведення першочергових оперативних і слідчих дій поліцейські встановили, що між місцевою мешканкою 1966 року народження та її 44-річним співмешканцем під час спільного дозвілля раптово виник конфлікт. У ході сварки жінка спричинила чоловікові проникаюче ножове поранення. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, де йому надається відповідна фахова допомога. Слідчі поліції вирішують питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру та обрання їй запобіжного заходу, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.