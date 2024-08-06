Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

У центрі Кременчука відключать холодну воду — водоканал

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 235

Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі

Завтра, 7 серпня, з 8.00, на кількох вулицях Кременчука відключать централізоване водопостачання. Орієнтовно води не буде до 15.00. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал». 

Де відключать водопостачання:

  • вул. Ігоря Сердюка, буд 20;
  • вул. Соборна, буд.11, 15/42, 17, 19, 26/37, 28/40, 30, 32/29;
  • вул. Тараса Шевченка, буд. 29, 30/7, 31, 32, 32А, 33, 34/2, 35, 36, 38;
  • вул. Покровська, буд. 27/4.

Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі. 

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: khust.rayon.in.ua
Теги: водоканал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх