У центрі Кременчука відключать холодну воду — водоканал

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Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі

Завтра, 7 серпня, з 8.00, на кількох вулицях Кременчука відключать централізоване водопостачання. Орієнтовно води не буде до 15.00. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Де відключать водопостачання:

вул. Ігоря Сердюка, буд 20;

вул. Соборна, буд.11, 15/42, 17, 19, 26/37, 28/40, 30, 32/29;

вул. Тараса Шевченка, буд. 29, 30/7, 31, 32, 32А, 33, 34/2, 35, 36, 38;

вул. Покровська, буд. 27/4.

Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.