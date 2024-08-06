У центрі Кременчука відключать холодну воду — водоканал

Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі
Завтра, 7 серпня, з 8.00, на кількох вулицях Кременчука відключать централізоване водопостачання. Орієнтовно води не буде до 15.00. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».
Де відключать водопостачання:
Водопостачання припинять для заміни аварійної запірної арматури на водопровідній мережі на вулиці Тараса Шевченка, розповіли у водоканалі.
Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.
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