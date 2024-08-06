У Кременчуці попрощалися з військовим Романом Ліскіним

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6 серпня у Кременчуці попрощались з 27-річним військовослужбовцем Романом Ліскіним. Воїн мав звання солдата.

До лав Збройних сил України Роман Ліскін долучився у квітні 2023 року. Обіймав посаду зовнішнього пілота оператора безпілотних авіаційних комплексів у 32 окремій механізованій бригаді, каже в. о. начальника групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного територального центру комлектування та соціальної підтримки Любов Телятник. Загинув військовий біля села Сергіївка Краматорського району Донецької області 24 липня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Керівник комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», де працював Роман Ліскін, Валерій Кірєєв розповідає, що серед працівників, які служать в ЗСУ, це перший загиблий. Загалом від підприємства у Збройних силах перебувають 14 робітників ШРБУ.

— Немає слів, щоб описати свої почуття. Нормальний, хороший хлопець. Його батько працює у нас приблизно 20 років. Це він привів сина. І тепер батько ховає сина. І це все через цього виродка (президента РФ — ред.), — говорить Валерій Кірєєв.

Побратим Ліскіна з позивним Джексон каже, що той був «веселим хлопцем, доброзичливим».

— Завжди вмів підтримати розмову, був відповідальним. Ніколи не любив, щоб щось йшло не справедливо. Завжди підтримував всіх. Позивний мав Пума — він ніколи не мовчав, завжди висловлював свою думку. Хотів, щоб все було чесно, справедливо, тому так і назвали, — розповідає побратим загиблого.

Джексон додає, що Роман завжди був стриманим під час обстрілів, «навіть коли дрон на нас полював». Воїн мріяв про створення сім’ї, говорить побратим.

У Романа залишились мати, тато і сестра. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.