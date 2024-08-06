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Надзвичайні новини, Гроші

У Полтавській міськраді СБУ проводить обшуки через закупівлю дронів — ЗМІ

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 361 Коментарів: 1

Закупівлі дронів підрозділом виконавчого комітету відбулись у 2023 році

Працівники Служби безпеки України проводять обшуки у Полтавській міській раді через закупівлю дронів екскерівником оборонного департаменту. Про це повідомляє низка полтавських медіа з посиланням на повідомлення пресслужби Полтавської міськради. 

За інформацією ЗМІСТу, правоохоронці проводять обшуки в кабінетах секретарки Полтавської міськради Катерини Ямщикової та департаменту оборонної роботи. Закупівлі дронів підрозділом виконавчого комітету відбулись у 2023 році. 

Нагадаємо, торік Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради провів тендер на закупівлю 170 квадрокоптерів фактично «під ялинку». Строк подання тендерних пропозицій на таку велику кількість дронів складав тиждень. На тендер прийшов усього один учасник — ТОВ «ЗЕД Мобайл», з яким замовник і уклав угоду (за процедурою відкритих торгів з особливостями єдиний учасник може бути визнаний переможцем). Ці обставини плюс завищена очікувана вартість закупівлі дали в сумі таку ціну на дрони (загалом 38 млн 865 тис. грн). За підрахунками Інтернет-видання «Полтавщина», переплата на дронах за ринковими цінами на Prozorro склала 9 млн грн.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого здійснення розтрати бюджетних коштів.

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Автор: Телеграф Джерело фото: УП
Теги: СБУ дрони закупівлі
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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 14:40

А шо там по МАРОДЕРУ МАЛЕЦЬКОМУ? Зі скандальними закупівлями причіпів та дронів? Агов, прокуратура! Май сміливість! Выйди скажи нам в очі шо Малєцкій ні в чьом нє віноват...


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