Мікроавтобус, що курсував маршрутом «Кременчук — Львів», потрапив в аварію

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6 серпня, приблизно о 3.00, на Хмельниччині сталась аварія за участі мікроавтобуса, який курсував за маршрутом «Кременчук — Львів». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

За словами правоохоронців, у салоні перебувало 15 пасажирів. Мікроавтобус з’їхав у кювет і врізався у дерево. Внаслідок аварії 60-річний пасажир мікроавтобуса, житель Харківської області, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Інші пасажири не травмувались.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Полтавщині Mercedes зіткнувся з ВАЗом — травмованого водія госпіталізували.