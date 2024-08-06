На Полтавщині Mercedes зіткнувся з ВАЗом – травмованого водія госпіталізували

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 серпня близько 12.30 на автодорозі Дніпро-Решетилівка, неподалік від села Ведмедівка Кобеляцької громади. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Mercedes Sprinter, під керуванням 35-річного мешканця Донеччини, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106, яким керував 52-річний мешканець Полтавського району. Унаслідок ДТП водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини події.

Нагадаємо, учора на вулиці Київській у Кременчуці сталася ДТП - зіткнулися автомобілі КІА та Opel. В результаті зіткнення водія КІА ушпиталили.