Замінити водійське посвідчення можна за 20 секунд через «Дію» - Мінцифра

Водійське посвідчення можна замінити дуже легко та швидко - онлайн через додаток «Дія». Сама процедура подання заявки займає 20 секунд – кілька кліків у смартфоні.
Про це повідомляє міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.
За його словами, тепер не потрібно їхати до сервісного центру МВС та стояти у черзі, щоб отримати водійське посвідчення.
Михайло Федоров зазначив, що цей сервіс насамперед потрібен водіям-новачкам, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, а також тим водіям, які загубили, пошкодили або просто хочуть змінити персональні дані чи отримати нове пластикове посвідчення.
Після подання заявки, оновлений документ автоматично підтягується в «Дію», а пластикове водійське посвідчення можуть доставити курʼєром додому (оплачується окремо - 294 грн), або ж замовити доставлення «Укрпоштою». Можливо й просто самому забрати його у сервісному центрі МВС, не витрачаючись на доставлення, через тиждень після замовлення.
Ця онлайн послуга працює в Україні вже цілий рік і за цей час нею скористалися понад 245 тисяч українців, які замінили свої водійські посвідчення.
Вартість послуги залежить від типу посвідчення:
тільки цифрове – 230 грн;
пластик + цифрове – 515 грн.
Як замінити водійське посвідчення у Дії:
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