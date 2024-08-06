Замінити водійське посвідчення можна за 20 секунд через «Дію» - Мінцифра

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 181

Водійське посвідчення можна замінити дуже легко та швидко - онлайн через додаток «Дія». Сама процедура подання заявки займає 20 секунд – кілька кліків у смартфоні.

Про це повідомляє міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер не потрібно їхати до сервісного центру МВС та стояти у черзі, щоб отримати водійське посвідчення.

- Жодних зайвих рухів чи поїздок у сервісний центр МВС, як раніше. За понад рік роботи послуги українці 245+ тисяч разів замінили водійське посвідчення через Дію, бо швидко та зручно, - написав він у Телеграм-каналі.

Михайло Федоров зазначив, що цей сервіс насамперед потрібен водіям-новачкам, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, а також тим водіям, які загубили, пошкодили або просто хочуть змінити персональні дані чи отримати нове пластикове посвідчення.

Після подання заявки, оновлений документ автоматично підтягується в «Дію», а пластикове водійське посвідчення можуть доставити курʼєром додому (оплачується окремо - 294 грн), або ж замовити доставлення «Укрпоштою». Можливо й просто самому забрати його у сервісному центрі МВС, не витрачаючись на доставлення, через тиждень після замовлення.

Ця онлайн послуга працює в Україні вже цілий рік і за цей час нею скористалися понад 245 тисяч українців, які замінили свої водійські посвідчення.

Вартість послуги залежить від типу посвідчення:

тільки цифрове – 230 грн;

пластик + цифрове – 515 грн.

Як замінити водійське посвідчення у Дії: