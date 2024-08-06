Кременчуччина вболіває: сьогодні на Олімпіаді змагатимуться веслувальники із Горішніх Плавнів

Сьогодні, 6 серпня, на Олімпійських іграх розпочинають змагання веслувальники — представники Кременчуцького району. Це Людмила Лузан, Олег Кухарик та Ігор Трунов із Горішніх Плавнів.
Розклад змагань у своєму телеграм-каналі оприлюднив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Ранкова сесія. Попередні заїзди.
10.30 — Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін — байдарка-четвірка, 500 м.
12.00 — Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — каное-двійка, 500 м.
12.30 — Олег Кухарик, Ігор Трунов — байдарка-двійка, 500 м.
Денна сесія. Чвертьфінал.
14.10 — Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін — байдарка-четвірка, 500 м.
14.20 — Людмила Лузан, Анастасія Рибачок — каное-двійка, 500 м.
15.30 — Олег Кухарик, Ігор Трунов — байдарка-двійка, 500 м.
Переглянути виступ спортсменів на Олімпіаді можна за посиланням.
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