Проїзд у кременчуцьких тролейбусах може зрости до 12 гривень — Малецький

Водночас пільгові категорії кременчужан надалі матимуть можливість безкоштовного проїзду у комунальному транспорті міста
У Кременчуці можуть підняти вартість проїзду у комунальних тролейбусах Кременчука до 12 гривень. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 серпня.
Зазначимо, що з травня 2022 року вартість проїзду у комунальних тролейбусах міста становить 10 гривень, у комунальних автобусах — 12 гривень. У маршрутках у звичайному режимі вартість проїзду становить 12 грн за одну поїздку, у режимі маршрутного таксі та експресному режимі — 15 грн.
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