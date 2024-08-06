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Проїзд у кременчуцьких тролейбусах може зрости до 12 гривень — Малецький

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 0

Водночас пільгові категорії кременчужан надалі матимуть можливість безкоштовного проїзду у комунальному транспорті міста

У Кременчуці можуть підняти вартість проїзду у комунальних тролейбусах Кременчука до 12 гривень. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 серпня. 

— Ми розглядаємо питання збільшення вартості проїзду у тролейбусах, за умови збереження усіх пільг для кременчужан пільгових категорій. Близько 12 гривень економічно обґрунтований тариф для того, щоб зменшити навантаження на міський бюджет, — розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Зазначимо, що з травня 2022 року вартість проїзду у комунальних тролейбусах міста становить 10 гривень, у комунальних автобусах — 12 гривень. У маршрутках у звичайному режимі вартість проїзду становить 12 грн за одну поїздку, у режимі маршрутного таксі та експресному режимі — 15 грн.

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Автор: Вероніка Білодід
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