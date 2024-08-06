Показник надходження єдиного податку до бюджету Кременчуцької громади на людину нижчий за середнє значення — ПОВА

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Вище за середній показник по району має лише Глобинська громада

Показник надходження єдиного податку на одну людину до бюджету Кременчуцької громади у першому півріччі є нижчим за середнє значення. Такі дані наводять у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Загальні надходження єдиного податку до бюджетів громад у першому півріччі склали понад 1,1 мільйонів гривень. За словами голоси Полтавської ОВА Філіпа Проніна, таке значення на 4% перевищує планові показники і на 9% більше у порівнянні із аналогічним періодом у минулому році.

Проте показник надходження податку до бюджету кожної з громад на одну людину значно відрізняється. Середній показник становить 840,5 грн. Найкраще значення має Щербанівська громада — 1659,7 грн. Найнижчий показник — у Новогалещинській громаді (487,0 грн).

Надходження до бюджету у Кременчуцькій громаді дещо нижчі за середній показник — 780,5 грн. Перевищує середній показник на Кременчуччині лише Глобинська громада — надходження до бюджету становить 974,5 грн на одну людину.

Є над чим працювати. Громади мають ефективніше використовувати всі можливості і ресурси, — заявляє Пронін.

Нагадаємо, минулого місяця У Кременчуці влада зменшила запропоновану ставку єдиного податку для деяких підприємців.