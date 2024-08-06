Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

Показник надходження єдиного податку до бюджету Кременчуцької громади на людину нижчий за середнє значення — ПОВА

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 88

 

Вище за середній показник по району має лише Глобинська громада

Показник надходження єдиного податку на одну людину до бюджету Кременчуцької громади у першому півріччі є нижчим за середнє значення. Такі дані наводять у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.  

 

Загальні надходження єдиного податку до бюджетів громад у першому півріччі склали понад 1,1 мільйонів гривень. За словами голоси Полтавської ОВА Філіпа Проніна, таке значення на 4% перевищує планові показники і на 9% більше у порівнянні із аналогічним періодом у минулому році.

Проте показник надходження податку до бюджету кожної з громад на одну людину значно відрізняється. Середній показник становить 840,5 грн. Найкраще значення має Щербанівська громада — 1659,7 грн. Найнижчий показник — у Новогалещинській громаді (487,0 грн).

Надходження до бюджету у Кременчуцькій громаді дещо нижчі за середній показник — 780,5 грн. Перевищує середній показник на Кременчуччині лише Глобинська громада — надходження до бюджету становить 974,5 грн на одну людину.

Є над чим працювати. Громади мають ефективніше використовувати всі можливості і ресурси, — заявляє Пронін.

Нагадаємо, минулого місяця У Кременчуці влада зменшила запропоновану ставку єдиного податку для деяких підприємців.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: податок місцевий бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх