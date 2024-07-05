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У Кременчуці влада зменшила запропоновану ставку єдиного податку для деяких підприємців

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 175

Підприємці звернулись до влади, аби ставку підняли лише до 15%

Влада погодила зменшення запропонованої ставки єдиного податку від 20% до 15% для ФОПів 2 групи. Ця зміна стосуватиметься лише тих підприємців, що займаються роздрібною торгівлею продуктами, напоями та тютюновими виробами. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради 5 липня. 

Раніше депутатська комісія з питань бюджету пропонувала підвищити певним категоріям підприємців ставку єдиного податку з 10% до 20%. Під зміни також потрапили ФОП 2 категорії, що, зокрема, займаються торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 

Підприємці звернулись до влади, щоб ставку підняли лише до 15%, розповів Віталій Малецький, водночас додає, що такий відсоток діятиме рік і надалі «обговорення вже не буде» і ставку збільшать до 20%. 

— Якщо ми зараз цих ФОПів «прижмемо», то може вийти так, що виробництво десь може згорнутись, — прокоментував Малецький щодо можливих ризиків підняття ставки до того відсотка, що був запропонований раніше. 

Водночас депутати стверджували, що сума податку, у разі збільшення ставки до 20%, для підприємців у сфері торгівлі все одно залишатиметься незначною. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: biz.censor.net
Теги: податки ФОП
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