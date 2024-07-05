У понеділок у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовим Русланом Чукіним

У понеділок, 8 липня, Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну військовим Русланом Чукіним. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий 2 липня під час бойових дій поблизу села Піщане на Харківщині. У полеглого бійця лишилися донька та бабуся.
Прощання та поховання Руслана Чукіна відбудеться у понеділок, 8 липня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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