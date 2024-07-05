У понеділок у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовим Русланом Чукіним

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 0

Загинув військовий під час виконання бойового завдання на Харківщині

У понеділок, 8 липня, Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну військовим Русланом Чукіним. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 2 липня під час бойових дій поблизу села Піщане на Харківщині. У полеглого бійця лишилися донька та бабуся.

Прощання та поховання Руслана Чукіна відбудеться у понеділок, 8 липня:

11:00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12:00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13:00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.