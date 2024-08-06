Дві пожежі в природі у Глобинській громаді: згоріло понад 3 га сухостою

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Учора, 5 серпня, на території Глобинської громади сталися дві пожежі на відкритих територіях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Близько 16.33 горів сухостій у селі Радалівка. На місці рятувальники встановили, що вогонь охопив територію площею близько 3 га та через сильні пориви вітру швидко розповсюджується далі.

Рятувальникам знадобилося понад 3 години, аби повністю ліквідувати загоряння. Гасили вогонь представники одного відділення 6-го державного пожежно-рятувального поста, Глобинська місцева пожежна охорона та Василівка місцева пожежна охорона.

Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає. Причину пожежі фахівці ДСНС встановлюють.

Ще одна пожежа на відкритій території сталася близько 14.52 у селі Пустовійтове Глобинської громади — загорілося близько 0,2 га сухої рослинності.

Ліквідувати загоряння рятувальникам вдалося близько 15.32. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Гасили вогонь надзвичайники одного відділення 6-го державного пожежно-рятувального поста за допомогою однієї пожежної машини.

Причину пожежі рятувальники встановлюють.

У пресслужбі Кременчуцького рауправління ДСНС вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природі: не спалювати суху рослинність чи сміття, не кидати недопалки у суху траву. Такі дії є небезпечними і можуть призвести до пожеж у приватних госопдарствах та житлових будинках.

Нагадаємо, за даними надзвичайників, минулого тижня на Кременчуччині вигорів майже гектар сухостою.