Поліція Полтавщини протягом години розшукала безвісти зниклу 16-річну дівчину

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До пошуків дівчини долучилися слідчі, дільничні, ювенали та офіцери поліції двох громад

Учора, 2 вересня, у селі Риги Лохвицької громади безвісти зникла 16-річна дівчина. Її мати звернулася за допомогою до відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Миргородського району близько 18.30. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

До пошуків дівчини долучилися слідчі, дільничні, ювенали та офіцери поліції Лохвицької та Сенчанської громад.

— Упродовж години дівчину знайшли неподалік села Риги. З нею все добре. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує, — прокоментував начальник відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Олександр Мелашенко.

Наразі обставини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції.

Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.