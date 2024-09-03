Поліція Полтавщини протягом години розшукала безвісти зниклу 16-річну дівчину

Учора, 2 вересня, у селі Риги Лохвицької громади безвісти зникла 16-річна дівчина. Її мати звернулася за допомогою до відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Миргородського району близько 18.30. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
До пошуків дівчини долучилися слідчі, дільничні, ювенали та офіцери поліції Лохвицької та Сенчанської громад.
Наразі обставини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції.
Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.