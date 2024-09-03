На Полтавщині змінили графік погодинних знеструмлень

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 344

«Полтаваобленерго» отримало команду від «Укренерго» щодо змін у графіку погодинних відключень. З 12.00 до 14.00 застосовуватимуть знеструмлення до двох черг. Про це пресслужба «Полтаваобленерго» повідомила об 11.16.

Раніше планувалося, що до 16.00 знеструмлення застосовуватимуть до однієї черги, однак ще зранку об'єм знеструмлень збільшили до двох черг.

Нагадаємо, ми писали де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло.