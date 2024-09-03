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Кременчужанина судитимуть за продаж фальсифікованого тютюну

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 191

 Бюро економічної безпеки завершило розслідування

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо мешканця міста Кременчук, підозрюваного в незаконному придбанні, зберіганні та продажу фальсифікованого тютюну. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що чоловік купував незаконно виготовлену тютюнову продукцію задля подальшого збуту по всій території України. Продаж здійснювався через операторів поштового зв'язку. Під час санкціонованих обшуків у його оселі вилучили близько 300 кг листового та подрібненого тютюну. На майно фігуранта наклали арешт.

На основі зібраних доказів кременчужанину повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження передано до суду.

Досудове розслідування велося за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Оперативний супровід справи здійснювало Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тютюн БЕБ
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