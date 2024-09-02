Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Героїв України, 25-39;
- вул. Небесної Сотні, 4В, 9;
- вул. Університетська, 39;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80-145;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14.
З 6.00 до 18.00
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Вагонний;
- пров. Господарський;
- пров. Динамівський;
- пров. Малокохнівський;
- туп. 1-й-4-й Малокохнівський;
- вул. Богуна;
- вул. Господарська;
- вул. Д. Кострова;
- вул. Дружинницька;
- вул. І. Багряного;
- вул. І. Дзюби;
- вул. Л. Орнштейна;
- вул. М. Кривоноса;
- вул. Нижня;
- вул. П. Скоропадського;
- вул. П. Мирного;
- вул. Паризька;
- вул. Рєпіна;
- вул. Щаслива;
- просп. Лесі Українки, 16-28;
- вул. Княгині Ольги, 3-10;
- вул. Молодіжна, 25;
- вул. Володимира Великого, 28;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- проїзд Великокохнівський, 1-61.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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