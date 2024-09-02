Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9;

вул. Героїв України, 25-39;

вул. Небесної Сотні, 4В, 9;

вул. Університетська, 39;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Іллі Мечнікова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80-145;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14. З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Деповський;

пров. Вагонний;

пров. Господарський;

пров. Динамівський;

пров. Малокохнівський;

туп. 1-й-4-й Малокохнівський;

вул. Богуна;

вул. Господарська;

вул. Д. Кострова;

вул. Дружинницька;

вул. І. Багряного;

вул. І. Дзюби;

вул. Л. Орнштейна;

вул. М. Кривоноса;

вул. Нижня;

вул. П. Скоропадського;

вул. П. Мирного;

вул. Паризька;

вул. Рєпіна;

вул. Щаслива;

просп. Лесі Українки, 16-28;

вул. Княгині Ольги, 3-10;

вул. Молодіжна, 25;

вул. Володимира Великого, 28;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

проїзд Великокохнівський, 1-61. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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