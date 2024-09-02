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Де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Героїв України, 25-39;
  • вул. Небесної Сотні, 4В, 9;
  • вул. Університетська, 39;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80-145;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14.

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Вагонний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Малокохнівський;
  • туп. 1-й-4-й Малокохнівський;
  • вул. Богуна;
  • вул. Господарська;
  • вул. Д. Кострова;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. І. Багряного;
  • вул. І. Дзюби;
  • вул. Л. Орнштейна;
  • вул. М. Кривоноса;
  • вул. Нижня;
  • вул. П. Скоропадського;
  • вул. П. Мирного;
  • вул. Паризька;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Щаслива;
  • просп. Лесі Українки, 16-28;
  • вул. Княгині Ольги, 3-10;
  • вул. Молодіжна, 25;
  • вул. Володимира Великого, 28;
  • вул. Великокохнівська, 12-28А;
  • проїзд Великокохнівський, 1-61.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29, 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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