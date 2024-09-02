Свіжі, немов щойно з гілки: як правильно зберігати яблука — поради досвідчених садівників

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 210

Щоб зберегти врожай яблук надовго, треба тримати фрукти в прохолодному і сухому приміщенні

Насправді зберігати яблука нескладно, але іноді трапляється, що вони починають підгнивати, мають неприємний запах. Щоб зберегти врожай яблук надовго, треба тримати фрукти в прохолодному і сухому приміщенні й періодично перебирати. Досвідчений садівник Максим Віхр дав поради щодо зберігання яблук.

Правильне збирання

Найкраще тривале зберігання витримують пізньостиглі сорти. При збирання такі яблука, зазвичай, жорсткі й кислі. Однак у процесі зберігання взимку в погребі чи підвалі плоди дозрівають, стають солодкими та дуже смачними.

Зривати яблука треба знімної стиглості разом із плодоніжкою в суху і ясну погоду. Зривати акуратно, обережно складаючи в ящики. Починають збирання з низу яблуні, не пошкоджуючи фруктів. Подряпина на яблуці, перетворившись на гниль, може зіпсувати врожай.

Не витирати й не мити

Стиглі плоди покриті восковим матовим нальотом, захистом від гниття, тому фрукти не можна витирати і мити. Позбавивши фрукти цієї оболонки, зберегти яблука не вдасться.

Обгортання папером

Загорніть кожне яблуко в папір або серветку, тільки не в газету, укладаючи в ящик по одному. Можна пересипати кожен ряд яблук сухим піском, дерев’яною стружкою. Це зменшить вологість, захистить від ударів і дрібних пошкоджень.

Місце зберігання

Під час закладання врожаю на зберігання слід звернути увагу на температуру, вологість, вентиляцію приміщення. Найкомфортніша температура від +3 до +5 градусів, при ній зберігається соковитість фруктів.

Темне і прохолодне приміщення, як-от льох, ідеально підходить для довгого зберігання яблук. Фрукти рекомендується зберігати в дерев’яних ящиках, картонних коробках або на стелажах. Невеликі партії фруктів (до 4 кг) можна викласти в поліетиленовий пакет із дірками й підвісити до стелі.

Для зберігання у квартирі виберіть прохолодне і сухе місце. Фрукти можна розкласти в картонні ящики або дерев’яні коробки. Яблука рекомендується розподілити на невеликі партії вагою 3-4 кг. Фрукти мають бути одного сорту.

У холодильнику яблука теж зберігаються досить довго при дотриманні правил зберігання: