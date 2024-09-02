Зростає рівень травматизму і злочинності: у Кременчуці прокоментували відключення вуличного освітлення

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 567

Через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 вересня, коментуючи питання, що порушувались на засіданні Ради оборони Полтавської області.

— Ми маємо, на жаль, людей, які гинуть, коли відключається освітлення на міських вулицях. Наша позиція була, що ми можемо дозволити Кременчуку працювати з вуличним освітленням. Ті мікрорайони, які підпадають під черги відключень, там відключається вуличне освітлення, а в інших воно є, — сказав міський голова.

Малецький додав, що загальна навантаженість усіх 13 тис. світильників, що введені в експлуатацію, — це 968 кВт/год — «це не дуже багато».

Нагадаємо, з листопада 2023 року у Полтавській області не вимикають вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Вже влітку 2024 року в Уряді закликали органи держвлади не вмикати кондиціонери та вуличні ліхтарі задля обмеження споживання електроенергії.