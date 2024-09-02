Зростає рівень травматизму і злочинності: у Кременчуці прокоментували відключення вуличного освітлення

Через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 вересня, коментуючи питання, що порушувались на засіданні Ради оборони Полтавської області.
Малецький додав, що загальна навантаженість усіх 13 тис. світильників, що введені в експлуатацію, — це 968 кВт/год — «це не дуже багато».
Нагадаємо, з листопада 2023 року у Полтавській області не вимикають вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Вже влітку 2024 року в Уряді закликали органи держвлади не вмикати кондиціонери та вуличні ліхтарі задля обмеження споживання електроенергії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.