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Завтра, 3 вересня, на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії (додано)

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 658

  

Заходи обмеження споживання електроенергії буде діяти протягом всієї доби – відключатимуть по 1-2 черги

У вівторок, 3 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень буде таким:

  • 00.00 — 06.00 — одна черга відключень.
  • 06.00 — 09.00 — дві черги відключень.
  • 09.00 — 16.00 — одна черга відключень.
  • 16.00 — 24.00 — дві черги відключень.

Втім, в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У разі корективів буде повідомлено додатково.

— Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес.

Додано:

АТ «Полтаваобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень електроенергії.

Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Перелік адрес ТУТ.

  

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго відключення електроенергії відключення світла графік відключень
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