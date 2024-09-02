Заходи обмеження споживання електроенергії буде діяти протягом всієї доби – відключатимуть по 1-2 черги
У вівторок, 3 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Час застосування та обсяг обмежень буде таким:
Втім, в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У разі корективів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, ми писали де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес.
Додано:
АТ «Полтаваобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень електроенергії.
Ознайомитися з ним можна за посиланням.
Перелік адрес ТУТ.
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