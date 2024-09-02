Завтра, 3 вересня, на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії (додано)

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Заходи обмеження споживання електроенергії буде діяти протягом всієї доби – відключатимуть по 1-2 черги

У вівторок, 3 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень буде таким:

00.00 — 06.00 — одна черга відключень.

06.00 — 09.00 — дві черги відключень.

09.00 — 16.00 — одна черга відключень.

16.00 — 24.00 — дві черги відключень.

Втім, в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У разі корективів буде повідомлено додатково.

— Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали де у Кременчуці у вівторок протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес.

Додано:

АТ «Полтаваобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень електроенергії.

Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Перелік адрес ТУТ.