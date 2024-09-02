У Горішньоплавнівській школі № 5 відкрили сучасний кабінет мистецтв

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У серпні, напередодні початку навчального року, у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу відбулося відкриття кабінету мистецтв. На захід завітали міський голова Дмитро Биков та його заступники Олександр Чуприна, Надія Угнічева, Іван Павленко, секретар міської ради Сергій Дорота, директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo в Україні Юлія Клевова, начальниця відділу освіти Лілія Щербина, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко.

Кабінет облаштовано сучасними системами опалення, освітлення, приточної вентиляції, забезпечено високошвидкісним інтернетом.

Встановлена інтерактивна панель діагоналлю 85 дюймів, яка підтримує голосовий ввід та сучасні сервіси штучного інтелекту, а також має акустичну систему, яка забезпечує високоякісний звук. Також є крейдо-маркерний магнітний фліпчарт (універсальна багатофункціональна дошка). Кабінет оформлений у стилі мистецької галереї: на стінах панно із зображеннями фрагментів найбільш відомих творів художників епохи Відродження. Екскурсію галереєю провели вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури Лариса Печонкіна разом з учнями. На одному з панно зображено фрагмент фрески на стелі Сікстинської капели у Ватикані «Створення Адама», написаної у 1511 році

скульптором та художником Мікеланджело Буонарроті. Наступні три панно галереї присвячені найвідомішому генію — Леонардо да Вінчі.

Серед них — малюнок частини крила «орнітоптера». Це концепт літальної машини, натхненної механікою польотів, у принцип роботи якої покладено пташиний політ. Система крил мала приводитися в рух м’язовою силою людини через педалі.

Також представлено частину штурмової колісниці, оснащеної косами. Ще на одному панно — повітряний гвинт, човен із гребними колесами з начерків Леонардо да Вінчі, які збереглися в паперовому вигляді. Особливу увагу гостей привернуло панно з «Вітрувіанською людиною». Ця робота Леонардо да Вінчі виконана приблизно у 1490-1492 роках як ілюстрація до книги, присвяченої працям давньоримського архітектора Вітрувія. На ньому зображена фігура чоловіка в двох накладених одна на одну позиціях: з розведеними в боки руками, що описують коло і квадрат. Цей шедевр часто використовується як неявний символ внутрішньої симетрії людського тіла і Всесвіту в цілому. Зверху панно розміщене зображення полотна Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» або «Джоконда».

На ще одному панно зображено один із символів Флоренції й культури італійського Відродження загалом — кафедральний собор міста Santa Maria del Fiore. Після зведення цього храму Мікеланджело Буонарроті сказав, що його двері схожі на райську браму. Особлива гармонія відтворена на панно «Афінська школа», яке розташоване на центральній стіні кабінету. Панно є репродукцією фрески, створеної Рафаелем Санті у період 1509-1511 років на замовлення Папи Римського Юлія II для розпису Ватиканського палацу. Чотири фрески Рафаеля Санті — алегоричні зображення людської діяльності. Зокрема, «Афінська школа» — одна із чотирьох основ, на які, на переконання художника, має спиратися людське суспільство — це розум, тобто філософія й наука.

«Отже, композиція зображує ідеальну спільноту 58 мислителів класичної епохи, філософів, вчителів та учнів», — підсумувала Лариса Печонкіна.

Після екскурсії галереєю школярі брали участь в ігровій мистецькій вікторині. Генерували репродукції картин за допомогою комп’ютерної нейронної мережі.

«Сучасний кабінет мистецтв дозволить школярам вивчати науку, пізнавати мистецтво, — наголосив Дмитро Биков. — Створюємо надсучасні можливості в освіті для вивчення мов, різних видів мистецтва: театрального, живопису, архітектури, скульптури, літератури, музики, театру та кіно».

З цього кабінету, підкреслив міський голова, «можна потрапити в найкращі музеї та галереї світу — Лувр, картинну галерею Мюнхена, музей Ватикану».

«Створюючи цей кабінет, ми визначили мету — об’єднати технології, інженерію, математику і мистецтво. Великий приклад для людства — Леонардо да Вінчі, — підкреслив Дмитро Биков. — Його прагнення до знань спонукало досліджувати різноманітні теми — від математики та інженерії до ботаніки та геології. І навіть у своєму резюме він писав, що є військовим інженером, а не художником. А ми його знаємо, як великого митця, автора живописних шедеврів».

Дмитро Биков розповів, що ідея «осучаснити, відтворити атмосферу епохи Відродження» виникла рік тому. Перші ескізні проєкти затвердили наприкінці минулого року.

«Велику роль відіграв Благодійний фонд Полтавського ГЗК. Також були виділені кошти з місцевого бюджету», — наголосив очільник громади.

Спільним фінансуванням були виконані ремонтні й оздоблювальні роботи, закупили необхідне обладнання.

«Ми поєднали із сучасними технологіями можливість співпрацювати зі штучним інтелектом, використовувати всі технологічні можливості — Youtube, пошукову систему Google, мовну модель штучного інтелекту ChatGPT-4 — усе задля збагачення знань, формування світогляду, розвитку інтелекту школярів, — наголосив міський голова. — Мені дуже хотілося створити у цьому кабінеті такий освітній простір, щоб учні надихалися, щоб частина геніїв, які зображені на фресці «Афінська школа», їхній потенціал «заходив» у душі й голови наших учнів».

Дмитро Биков також підкреслив, що «для нас головне — освіта й культура».

«Ми хочемо залишитися в Україні, відтворити культурні надбання, велику школу науковців, яка була в Україні останніми десятиріччями. Зараз, на жаль, вона значною мірою втрачена, але я вважаю, що в українській освіті та культурі може відбутися Ренесанс, тоді, сподіваюсь, зміниться й український політикум, зміниться ставлення людей — виборців, громадян України до всього того, що відбувається в країні, і ми зможемо все відновити», — підсумував очільник громади.

Алла Тузікова зазначила, що задум створення сучасного кабінету мистецтв передбачав «спонукати дітей до самоорганізації, навчання, розвитку», а ще — з дитинства шукати у собі здібності, які можна розвинути, бо «нездібних людей не буває». Від імені педагогічного, учнівського, батьківського колективів директорка школи подякувала Дмитру Бикову за розуміння й підтримку у створенні сучасного освітнього середовища. Вона також побажала Ларисі Печонкіній, яка буде опікуватися кабінетом, «знаходити можливість для кожного класу потрапити у неймовірну атмосферу Відродження, де кожний учень зможе поринути у світ науки, гармонії й краси та відчути непереборне бажання творити і розвиватися».

«Тож будемо йти у нове прекрасне життя, багато працювати і відроджувати нашу державу Україну», — закликала Алла Тузікова.

Своєю чергою Юлія Клевова наголосила, що, «знаходячись у цьому чудовому класі, відчула спокій, впевненість, гарний настрій і наснагу на творчість».

«Розвиваючи свої творчі здібності, людина стає спокійнішою, відкритішою, і в такому стані їй легше вирішувати всі завдання, досягати мети. Тож навіщо нам творчість та мистецтво? Творчість допомагає долати кризу. У творчій діяльності людина відкриває в собі великий потенціал, відкриває ті компетентності, про які вона й не знала. Отже, цей клас допоможе нашій молоді стати більш розвинутішою, більш творчою, досягати своєї мети», — підкреслила гостя.

Вона побажала школярам успіхів у навчанні й зауважила, що «це не перший і не останній спільний проєкт Ferrexpo з місцевим самоврядуванням на чолі з міським головою Дмитром Биковим».

«Незабаром ми побачимо плоди у розвитку наших дітей, нашої прогресивної молоді, та почуємо про перші їхні досягнення», — підсумувала Юлія Клевова.