Параатлет з Полтавщини Денис Остапченко виборов «золото» на Паралімпійських іграх у Парижі

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Полтавську область на Паралімпійських іграх у Парижі представляють 18 спортсменів

Представник Полтавщини Денис Остапченко – переможець Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. Він виборов «золото» у запливі на 50 метрів на спині (клас S3).

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав параатлета.

- Пишаємося здобутками наших спортсменів! Вболіваємо та підтримуємо! – написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко у неділю здобув дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Парижі.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.