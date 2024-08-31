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Українець Єгор Дементьєв виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку – його тренер з Кременчука

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 80

 

У фіналі індивідуального переслідування на 4 000 м (клас C5) він став другим

Український велогонщик Єгор Дементьєв сьогодні, 31 серпня, виборов «срібло» на велотреку в індивідуальній гонці переслідуванні на 4000 метрів у класі C5. Це перша медаль України на велотреку.

Для 37-річного Єгора Дементьєва Паралімпіада-2024 стала четвертою в його кар'єрі. Він дебютував у Лондоні-2012, де став дворазовим чемпіоном — здобув «золото» у шосейній гонці та гонці з роздільним стартом, а у Ріо-2016 виборов «золото» в індивідуальній гонці з роздільним стартом.

Він є триразовим чемпіоном світу з 2013 по 2015 роки в індивідуальній гонці з роздільним часом. У 2023-му році виграв чемпіонат світу UCI з паравелоспорту на треку.

У фіналі Парижу-2024 українець майже всю дистанцію йшов другим - наприкінці гонки Єгор Дементьєв скоротив відставання, але не зміг випередити французського велогонщика.

Доріан Фулон (Франція) прийшов до фінішу першим з результатом 4:16.169 хвилини

Єгор Дементьєв (Україна) — другим з результатом 4:17.785 хвилини.

Єгор Дементьєв в національній збірній представляє Донеччину, а його тренером є депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян.

Медалі України на Паралімпіаді-2024 станом на вечір 31 серпня;

«Золото»Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

«Срібло»Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 метрів, на спині, клас S12)

«Бронза»: Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, на спині, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 метрів вільним стилем, клас S13), Антон Коль (плавання, 50 м, на спині, клас S1)

Розмір державних призових за «золоту» медаль для учасників Паралімпіади-2024 складає 125 тисяч доларів, «срібло» оцінюється у 100 тисяч доларів, «бронза» – у 80 тисяч доларів.

Нагадаємо, сьогодні параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко сьогодні виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Теги: паралімпіада Париж велогонки тренер депутат
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