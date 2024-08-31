Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко здобув бронзову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі

Сьогодні, 21:40 Переглядів: 1

Загалом з Полтавської області на Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів

Представник Полтавщини Євгеній Богодайко виборов для України ще одну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав параатлета.

— Ще одна медаль на Паралімпіаді-2024! Євгеній Богодайко з Полтавщини став бронзовим призером. Він подолав дистанцію 200 м комплексним стилем (клас SM7). Пишаємося! Вболіваємо за наших паралімпійців! — повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Нагадаємо, сьогодні параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко сьогодні виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.