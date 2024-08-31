Параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі

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Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів

Представник Полтавщини Володимир Пономаренко здобув «срібло» для України на Паралімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав спортсмена з Кременчука Володимира Пономаренка з нагородою.

- Наш спортсмен, який виступав у класі F12, посів друге місце у штовханні ядра. Його результат – 16,12 м, – написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.

Ми також повідомляли, що депутат Кременчуцької міськради Геннадій Іванян є тренером паралімпійця з Кременчука Єгора Дементєва. Спортсмен нині представляє Донецьку область.