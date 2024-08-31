Патрульна поліція Кременчука оштрафувала водія маршрутки, який під час руху розмовляв по телефону

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 249

Правоохоронці нагадують, що водій автомобіля несе відповідальність не тільки за себе, але й за безпеку оточуючих

Сьогодні на вулиці Перемоги у Кременчуці патруль поліції зупинив водія маршрутного транспортного засобу, який під час перевезення пасажирів розмовляв по телефону, тримаючи його в руках.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Factbook.

За таке порушення правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 грн.

— Пам’ятайте, що телефон та кермо несумісні! Використання засобів зв’язку дозволяється за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, що дає змогу не відволікатися від керування авто… Водій авто несе відповідальність не тільки за себе, але й за безпеку оточуючих. Будьте уважними — не відволікайтеся! — закликають правоохоронці.