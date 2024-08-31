Патрульна поліція Кременчука оштрафувала водія маршрутки, який під час руху розмовляв по телефону

Правоохоронці нагадують, що водій автомобіля несе відповідальність не тільки за себе, але й за безпеку оточуючих
Сьогодні на вулиці Перемоги у Кременчуці патруль поліції зупинив водія маршрутного транспортного засобу, який під час перевезення пасажирів розмовляв по телефону, тримаючи його в руках.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Factbook.
За таке порушення правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 грн.
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