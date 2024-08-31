На Кременчуччині чоловік намагався підпалити будинок знайомої - кинув пляшку із запальною сумішшю

Поліцейські слідчі повідомили йому про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу
29 серпня у селі Веселий Поділ Семенівської громади невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будинок 42-річної жінки. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру.
Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Повідомлення про пожежу ззовні будинку надійшло від місцевої мешканки 29 серпня близько 03.20.
Зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3-х до 10-ти років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.