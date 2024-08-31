Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині чоловік намагався підпалити будинок знайомої - кинув пляшку із запальною сумішшю

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 187

 

Поліцейські слідчі повідомили йому про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

29 серпня у селі Веселий Поділ Семенівської громади невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будинок 42-річної жінки. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру. 

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Повідомлення про пожежу ззовні будинку надійшло від місцевої мешканки 29 серпня близько 03.20.

— Отримавши інформацію про подію, на місце прибули слідчо-оперативна група сектору поліцейської діяльності відділу № 1 (селище Семенівка) Кременчуцького районного управління поліції, фахівці криміналісти та кінологічна служба. Рятувальники ДСНС швидко загасили загоряння. Попередньо встановлено, що невідома особа кинула пляшку із запальною рідиною у напрямку будинку. З місця події вилучено речові докази. За декілька годин поліцейські встановили особу, причетну до скоєного. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження, - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3-х до 10-ти років.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: підпал поліція Полтавщини Семенівська громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх