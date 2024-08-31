На Кременчуччині чоловік намагався підпалити будинок знайомої - кинув пляшку із запальною сумішшю

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Поліцейські слідчі повідомили йому про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

29 серпня у селі Веселий Поділ Семенівської громади невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будинок 42-річної жінки. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Повідомлення про пожежу ззовні будинку надійшло від місцевої мешканки 29 серпня близько 03.20.

— Отримавши інформацію про подію, на місце прибули слідчо-оперативна група сектору поліцейської діяльності відділу № 1 (селище Семенівка) Кременчуцького районного управління поліції, фахівці криміналісти та кінологічна служба. Рятувальники ДСНС швидко загасили загоряння. Попередньо встановлено, що невідома особа кинула пляшку із запальною рідиною у напрямку будинку. З місця події вилучено речові докази. За декілька годин поліцейські встановили особу, причетну до скоєного. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження, - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 3-х до 10-ти років.