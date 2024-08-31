На Полтавщині поліція вручила підозру 17-річному юнаку, причетному до смертельного побиття

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 207

Підозрюваний завдав тілесних ушкоджень 57-річному чоловікові під час конфлікту на вулиці

Вдень 29-го серпня на вулиці селища Комишня Миргородського району місцеві мешканці виявили тіло 57-річного земляка, яки не подавав ознаки життя. Повідомлення про подію надійшло до Миргородського рай відділу поліції близько 13.00. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився 17-річний місцевий житель.

— У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що 17-річний місцевий мешканець завдав тілесних ушкоджень 57-річному чоловікові під час конфлікту на вулиці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Наразі слідчі повідомили правопорушникові про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого та скерували до місцевого суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, — зазначив очільник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, у Кременчуці на 7 років за ґратами засудили місцевого мешканця, який у травні цього року забив свого знайомого до смерті.