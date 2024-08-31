Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція вручила підозру 17-річному юнаку, причетному до смертельного побиття

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 207

 

Підозрюваний завдав тілесних ушкоджень 57-річному чоловікові під час конфлікту на вулиці

Вдень 29-го серпня на вулиці селища Комишня Миргородського району місцеві мешканці виявили тіло 57-річного земляка, яки не подавав ознаки життя. Повідомлення про подію надійшло до Миргородського рай відділу поліції близько 13.00. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився 17-річний місцевий житель.

— У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що 17-річний місцевий мешканець завдав тілесних ушкоджень 57-річному чоловікові під час конфлікту на вулиці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Наразі слідчі повідомили правопорушникові про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого та скерували до місцевого суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, — зазначив очільник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, у Кременчуці на 7 років за ґратами засудили місцевого мешканця, який у травні цього року забив свого знайомого до смерті

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці побилися двоє сусідів – 52-річного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували

7 років за ґратами: у Кременчуці засудили чоловіка, який забив свого знайомого до смерті

У центрі Кременчука сталась бійка: потерпілий помер в лікарні

Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

У Кременчуці під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини бійка вбивство Миргородщина підозра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх