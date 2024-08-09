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7 років за ґратами: у Кременчуці засудили чоловіка, який забив свого знайомого до смерті

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 176

 

Після того, як чоловік знайомого побив, він сам викликав йому швидку

*фото ілюстративне

У Кременчуці на 7 років за ґратами засудили місцевого мешканця, який у травні цього року забив свого знайомого до смерті. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники Кременчуцької окружної прокуратури.

За даними правоохоронців, 16 травня обвинувачений був в гостях у свого знайомого. Вони разом розпивали алкоголь, а потім на фоні неприязних відносин у чоловіків виник конфлікт. Під час сварки чоловік мінімум чотири рази вдарив знайомого у живіт. Після того, як обвинувачений свого товариша побив, він сам і викликав йому швидку.

Таке побиття у потерпілого призвело до розриву селезінки та внутрішньої крововтрати, внаслідок чого він наступного дня помер.

Свою вину обвинувачений повністю визнав та щиро розкаявся. Тепер він проведе за ґратами 7 років.

Слідство правоохоронці проводили за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого місяця поліція повідомила про підозру кременчужанину, який під час сварки побив свого знайомого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ґратами
Теги: суд рішення суду вирок побиття смерть
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