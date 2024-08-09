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В останню путь провели військового з Кременчуччини Олександра Герасимчука

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 401

 

Вічна шана загиблому захиснику України

7 серпня Новосанжарська громада прощалася із військовослужбовцем Збройних Сил України, молодшим сержантом, жителем с. Лелюхівка Герасимчуком Олександром Миколайовичем. Захисник України загинув 31 липня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Охрімівка Вовчанської міської громади Харківської області.

 

Олександр Миколайович народився 9 квітня 1985 року у селі Очеретувате Семенівської громади Кременчуцького району Полтавської області.

Навчався в Очеретуватівській ЗОШ, де закінчив 9 класів, потім продовжив навчання у Семенівському НВК № 1.

Після закінчення школи навчався у ПТУ, де здобув спеціальність будівельника-каменщика. Останнім часом працював робітником у ТОВ «Чиста криниця».

У грудні 2022 року був мобілізований до Збройних Сил України, після двох місяців підготовки був направлений до 71-ї десантно-штурмової бригади на посаду кулеметника. У грудні 2023 року був поранений під Роботіно, після одужання знову повернувся до 71-ї ДШБ.

4 грудня 2023 року Олександр був відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Зброїних Сил України Валерієм Залужним.

Він мужньо ніс важкий хрест захисту Батьківщини. Був вірний військовій присязі. Хоробро протистояв рашистським окупантам. Відчайдушно захищав кожен сантиметр Української землі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника України.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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