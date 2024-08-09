Мер Бахмута зустрівся з бахмутянами у Кременчуці

Міський голова Бахмута Олексій Рева зустрівся з переселенцями-бахмутянами, що нині проживають у Кременчуці. Наразі їх у громаді — близько 1 тисячі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 9 серпня.
Вказано, що міський голова вислухав їхні побажання та проблеми. Крім того, Кременчук і Бахмут підписали меморандум щодо подальшої співпраці. Після зустрічі вимушені переселенці отримали гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, у Глобинській громаді переселенець з Бахмута робить справжнє італійське джелато.
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