Мер Бахмута зустрівся з бахмутянами у Кременчуці

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 258

Міський голова Бахмута Олексій Рева зустрівся з переселенцями-бахмутянами, що нині проживають у Кременчуці. Наразі їх у громаді — близько 1 тисячі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 9 серпня.

Вказано, що міський голова вислухав їхні побажання та проблеми. Крім того, Кременчук і Бахмут підписали меморандум щодо подальшої співпраці. Після зустрічі вимушені переселенці отримали гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у Глобинській громаді переселенець з Бахмута робить справжнє італійське джелато.