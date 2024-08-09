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На середніх та малих річках Полтавщини фіксується маловоддя

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 116

 

Також внаслідок маловоддя та підвищення температури повітря у рочках спостерігається «цвітіння» води

На Полтавщині у середніх та малих річках спостерігається зниження рівня води, що призводить до маловоддя. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

На Ворсклі зниження рівня води спостерігається від 15 см до 30 см. Наповнення водосховищ, що знаходяться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів, не перевищують 50%.

Фахівці обласного гідрометцентру заявляють, що у зв’язку із тривалою відсутністю дощів в області спостерігається гідрологічна посуха — зменшення природного надходження води в ріки до значення, що нижче середнього за багаторіччя.

Наразі водність річок становить: 

  • р. Ворскла -25%;
  • р. Сула -34%;
  • р. Псел - 47%.

На річках Удай, Мерло, Перевід, Сліпорід, Говтва водність становить менше 20%.

Також внаслідок підвищення температури повітря і маловоддя на усіх річках області спостерігається заростання русел водною рослинністю та активний розвиток водоростей («цвітіння» води).

Нагадамо, у Кременчуці показник забруднення води у річках перевищує норму майже у 500 разів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: річки маловоддя
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