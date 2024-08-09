Рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці не виходить за середні показники — департамент охорони здоров’я

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 58

Кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці не виходить за середні показники на літній сезон. Щотижня у липні та за перший тиждень серпня в місті фіксували від 370 до 400 випадків. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа на засіданні виконавчого комітету 8 серпня.

За його словами, такі показники в зимовий період реєструють щоденно.

Зазначимо, що за перший тиждень серпня у Кременчуці зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. У липні лікарі реєстрували в середньому щотижня від 35 до 50 пацієнтів, що захворіли на COVID-19.