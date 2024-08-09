Показник забруднення у водоймах Кременчука перевищує норму майже у 500 разів

Якість води у річках Кременчука у порівнянні з минулим тижнем погіршилася у 10 разів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Станом на сьогодні, 9 серпня, показники якості води у річках зафіксовані такі:
Якість води у річці Сухий Кагамлик теж не відповідає нормам:
Дані свідчать, що максимальне значення показника перевищує допустиму норму у 480 разів.
Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.
Окрім цього, фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» двічі на місяць відбирають у цих річках проби для проведення бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень на виявлення у воді холери.
Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.
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