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Якість води у Дніпрі погіршилася: санітарні показники перевищують норму у 48 разів

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 193

 

Медики не радять кременчужанам купатися у водоймах у межах міста

Якість води у річках Кременчука погіршилася у порівнянні з минулим тижнем. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Станом на сьогодні, 2 серпня, показники якості води у річках зафіксовані такі:

Якість води у річці Сухий Кагамлик теж не відповідає нормам:

  • пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 70 000, кінець пляжу 240 000, (допустиме значення — 5 000). Тижнем раніше фахівці фіксували значення 6200 на початку пляжу і 70 000 у кінці пляжу.

Максимальне значення показника перевищує допустиму норму у 48 разів.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Окрім цього, фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» двічі на місяць відбирають у цих річках проби для проведення бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень на виявлення у воді холери.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: якість води вода пляж Дніпро Центральний пляж Сухий Кагамлик
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