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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

У Кременчуці планують збільшити фінансування на виплати компенсації за догляд

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 226

У 2024 році загальний розмір допомоги жителям Кременчука, які надають соцпослуги, складав понад 6 млн гривень

Департамент соціального захисту Кременчука планує збільшити фінансування виплат компенсації тим, хто надає соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Цьогоріч додатково відомство потребує ще понад 1,6 млн гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради. 

Відомо, що у 2024 році загальний розмір допомоги громадянам, які надають соцпослуги, складав понад 6 млн гривень. Однак у департаменті зазначили, що кількість отримувачів компенсації цьогоріч зріс. 

Загалом додаткові 1,6 млн гривень планують до кінця року розподілити на 229 осіб, які щомісячно отримуватимуть майже 2 тисячі гривень та ще на 6 осіб, які за 7 місяців отримуватимуть майже 9 тисяч гривень. 

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, хто може оформити компенсацію за догляд та чому це важливо для майбутніх пенсіонерів

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Автор: Телеграф Джерело фото: zoda.gov.ua
Теги: соцзахист догляд за людьми з інвалідністю компенсація
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