Сьогодні відключень електроенергії в Україні не прогнозується – «Укренерго»

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 72

В останній робочий день тижня, 2 серпня, відключень електроенергії не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Втім, через бойові дії та технічні причини в Україні наразі знеструмлені 484 населені пункти - у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Енергетики закликають користуватись потужними електроприладами з 11.00 до 15.00

В НЕК «Укренерго» повідомляють, що споживання електроенергії залишається на одному рівні. Учора, 1 серпня, добовий максимум був зафіксований увечері. Його рівень – на 1,2% вищий, ніж той же показник 31 липня.

- Оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти – закликаємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 11.00 до 15.00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій, - йдеться у повідомленні.

Експорту електроенергії сьогодні не відбувається і не передбачається.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Україна імпортувала найбільший місячний обсяг електроенергії за останні 10 років. Лише за один цей місяць він був більшим, ніж за весь 2023 рік та стільки ж, як за попередні 5 місяців 2024 року.