Полтавська поліція минулої ночі розшукала двох зниклих дітей – вони пішли з дому ще 4 дня тому

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 397

Їх знайшли сьогодні під ранок в обласному центрі на зупинці громадського транспорту

Пошуки двох хлопчиків у Полтаві тривали всю ніч з 1 на 2 серпня. Поліцейські перевіряли залізничні та автомобільні вокзали, ринки, вулиці, провулки та інші місця обласного центру, де могли перебувати діти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Про зникнення братів повідомила їхня бабуся, з якою вони мешкають у Полтавському районі. Вона звернулася до відділу №2 Полтавського районного управління поліції учора, 1 серпня, близько 22.00. Як з’ясувалося, діти пішли з дому чотири дні тому.

Як йдеться у повідомленні, того ж вечора поліція організувала пошукові заходи, розширивши зону пошуків з району до Полтави, оскільки з’ясувалося, що хлопчиків бачили на вулицях обласного центру.

- Ми залучили максимальну кількість особового складу до розшуку зниклих хлопчиків. Поліцейські працювали всю ніч над встановленням їхнього місця перебування. Близько 7-ї ранку працівники відділу поліції №2 знайшли дітей на зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі. Їхнє життя вже у безпеці. Діти знову з бабусею, - повідомив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

Він також додав, що поліція з’ясовує причину несвоєчасного інформування про зникнення дітей. Призначено комплексну перевірку обставин події для ухвалення відповідних правових рішень.

Поліція Полтави висловлює вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до пошуків та активно поширювали інформацію про зниклих дітей у соцмережах.

Нагадаємо, вранці 7 червня у селищі Семенівка поліція розшукала 5-річну дівчинку. У червні зниклу юнку з Кременчуччини поліціянти розшукали в Кіровоградській області.