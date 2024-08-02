Під час розслідування правоохоронцями Полтавщини до держбюджету сплатили понад 5,7 млн гривень

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 28

За словами правоохоронців, указана сума — це несплачені у 2020 році податки під час виконання будівельних робіт унаслідок не відображення в податковій звітності операцій за надані послуги

Керівник одного з підприємств на Дніпропетровщині, що займається будівництвом, відшкодував до державного бюджету понад 5,7 млн грн. Це сталося під час розслідування працівниками територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

За словами правоохоронців, указана сума — це несплачені у 2020 році податки під час виконання будівельних робіт унаслідок не відображення в податковій звітності операцій за надані послуги.

Після відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах) керівник відшкодував завдану злочином шкоду.