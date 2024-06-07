У Кременчуцькому районі поліція розшукувала 5-річну дівчинку

Вранці 7 червня у селищі Семенівка поліція за годину розшукала 5-річну дівчинку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині.
Повідомлення про зникнення дитини правоохоронці отримали о 8.00 від її матері. Зі слів заявниці, дитина близько 06:00 вийшла з будинку та пішла гуляти.
Обставини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції.
Нагадаємо, у червні зниклу юнку з Кременчуччини поліціянти розшукали в Кіровоградській області.
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