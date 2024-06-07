У ДТП в Полтаві постраждала жінка

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6 червня на перехресті вулиць Небесної Сотні та Європейської у Полтаві сталась аварія між двома машинами. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка однієї з автівок. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині 7 червня.

ДТП сталась приблизно о 18.00. За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen Golf, під керуванням 30-річного полтавця, зіткнувся з автомобілем Honda CR-V, яким керував 57-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 47-річна пасажирка автомобіля Volkswagen, яку медики доставили до лікарні.

Слідчі розпочали розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.