Тандем у законі: ТЦК без поліції не може доставляти громадян до себе, а поліція без ТЦК не може вручати повістки

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 336

Військовослужбовці ТЦК та поліцейські мають різні повноваження щодо вручення військовозобов’язаним повісток, їх затриманню та доставленню до територіальних центрів комплектування, і лише разом, у тандемі, вони можуть ефективно виконати усі передбачені законом процедури без його порушення

Верховна Рада у новому законодавстві про вдосконалення мобілізації визначили порядок адміністративного затримання та доставлення громадян до ТЦК. Згідно з нормами закону, самостійно військовослужбовці ТЦК не мають права затримувати та доставляти військовозобов’язаних до ТЦК. Такі повноваження у визначених законом випадках має лише поліція. І навпаки – поліціянти самостійно, без представника ТЦК, не можуть вручити громадянам повістки. Тобто військовослужбовці ТЦК та поліцейські мають різні повноваження щодо вручення військовозобов’язаним повісток, їх затриманню та доставленню до територіальних центрів комплектування, і лише разом, у тандемі, вони можуть ефективно виконувати усі передбачені законом процедури без його порушення.

Усі ці правові моменти проаналізовані у «Судово-юридичній газеті».

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Згідно зі статтею 262 КУпАП, адміністративне затримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, може провадити лише органи (посадові особи), уповноважені на те законами України. Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про ТЦК у статті 262 КУпАП, яка визначає коло правомочних органів, мова не йде. При цьому при адміністративному затриманні згідно зі статтею 261 КУпАП повинен бути складений протокол.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також керівник підприємства, установи, організації.

Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години, а посадові особи, які здійснюють адміністративне затримання, зобов’язані інформувати про це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи сама запросила захисника.

Процедуру доставлення порушника регулює ч. 1 ст. 259 КУпАП, у якій зазначається, що «з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення… порушника може бути доставлено в поліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку ЗСУ, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до органу Державної прикордонної служби України… поліцейським, посадовою особою ВСП у ЗСУ, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України…».

Отже, у цьому переліку працівники ТЦК відсутні.

Але є інша важлива новація, внесена до статті 258 КУпАП законом №3696-IX - складення протоколу про порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію (статті 210, 210-1 КУпАП) більше не є обов’язковим.

Новий закон визначає, що «протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику».

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Як регулює повноваження ТЦК щодо затримання та доставлення військовозобов’язаних постанова Кабміну №560

Як зазначено у п. 47 і п. 54 Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560, затримання поліцією та доставлення громадянина до ТЦК проводиться на підставі статей 261 (яка передбачає обов’язкове складення протоколу) та 262 КУпАП (яка визначає коло осіб, що мають право здійснювати затримання).

А от щодо ініціювання затримання та доставлення громадян до ТЦК постанова №560 визначає наступні повноваження начальника ТЦК.

Керівники районних (міських) ТЦК:

звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП;

вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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Як регулює повноваження поліції щодо затримання та доставлення військовозобов’язаних до ТЦК постанова Кабміну №560

Поліцейські не мають право вручати повістки, але можуть перевіряти військово-облікові документи. Під час проведення оповіщення, у разі відмови військовозобов’язаного від отримання повістки або відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП.

Згідно з постановою уряду, пропозиція «прослідувати» до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення, яким може бути лише представник ТЦК у таких випадках:

у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку (визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ №1487 або Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»),

виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру «Оберіг».

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Крім того, поліцейські можуть самостійно здійснити адміністративне затримання та доставлення особи до ТЦК:

у разі відсутності військово-облікового документа;

наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Також визначено, що керівники територіальних органів (підрозділів) поліції:

організовують за зверненням ТЦК, адміністративне затримання та доставлення до ТЦК призовників, резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП;

адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку (порушник доставляється до найближчого ТЦК);

повідомляють ТЦК про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП;

організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи документів чи наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи, здійснюють адміністративне затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК.

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Варто зазначити, що Національна поліція за повідомленнями ТЦК здійснює досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України.

Статтею 336 ККУ передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, а стаття 337 - кримінальну відповідальність за ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК.

Нагадаємо, за перебування на вулиці без військово-облікового документа можна отримати штраф від 17000 до 25500 грн.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков