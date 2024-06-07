ДБР викрило правоохоронця, який ошукав державу на 2,6 млн грн під виглядом військовополоненого

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 187

Колишній прикордонник з Луганщини дезертував на початку повномасштабної війни, а його родина 1,5 року отримувала грошові виплати, передбачені для сімей військовополонених

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили про підозру правоохоронцю та його дружині, які перебуваючи на тимчасово окупованій території незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.

Про це повідомляють на офіційному сайті ДБР.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окупованій території Луганщини, де перебувала його дружина.

Вона направила до командування силової структури, де служив чоловік, документи, що його начебто захопили в полон росіяни. На підставі цих документів родина з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувала виплати грошового забезпечення, передбачені для сімей військовополонених.

Загальна сума отриманих шахрайським шляхом коштів становить понад 2,6 млн грн.

Як зазначають в ДБР, при цьому сам колишній правоохоронець навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених «правоохоронних органів» так званої «ЛНР».

Колишній правоохоронець підозрюється у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Його дружині заочно повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ДБР вручили підозру заступнику голови Полтавської облради Бєлоножку Відпочивав. За даними слідства, у березні 2023 року чоловік оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ у Польщі, натомість поїхав відпочивати до Португалії.