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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Петра Дубровця, якого востаннє бачили 7 липня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 463

 

Відомо, що розшукуваний поблизу Пирятина вийшов з автобуса та попрямував у невідомому напрямку

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісно зниклий Петро Дубровець 1978 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Востаннє чоловіка бачили 7 липня близько 1.00 на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік міста Пирятин. Відомо, що розшукуваний чоловік вийшов з автобуса та попрямував у невідомому напрямку. Про його зникнення поліцію 1 серпня повідомили родичі.

Прикмети чоловіка: зріст – близько 175 см, худорлявої статури, волосся коротке, очі сірі. Має татуювання на лівій частині грудей (у вигляді леза з якого стікає кров), на пальцях правої руки (надпис «ПЕТЯ») та на правому передпліччі (зображення голови тигра).

На момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні шорти з білими смужками по боках та написом «ADIDAS», капці типу «шльопанців». При собі мав невелику сумку через плече чорного кольору (типу «бананка») та документи.

- Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки безвісти зниклого, просимо повідомити до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0991858378, 0665931843 або на лінію 102, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти Пирятин розшук
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