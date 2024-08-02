Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Петра Дубровця, якого востаннє бачили 7 липня

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісно зниклий Петро Дубровець 1978 року народження.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Востаннє чоловіка бачили 7 липня близько 1.00 на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік міста Пирятин. Відомо, що розшукуваний чоловік вийшов з автобуса та попрямував у невідомому напрямку. Про його зникнення поліцію 1 серпня повідомили родичі.
Прикмети чоловіка: зріст – близько 175 см, худорлявої статури, волосся коротке, очі сірі. Має татуювання на лівій частині грудей (у вигляді леза з якого стікає кров), на пальцях правої руки (надпис «ПЕТЯ») та на правому передпліччі (зображення голови тигра).
На момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні шорти з білими смужками по боках та написом «ADIDAS», капці типу «шльопанців». При собі мав невелику сумку через плече чорного кольору (типу «бананка») та документи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.