На Полтавщині до кінця тижня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Громадян закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не відвідувати лісові масиви

У Кременчуці та на Полтавщині до кінця тижня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляють у пресслужбі Українського гідрометцентру.

Така ситуація спостерігається майже по всій країні. Дещо кращі погодні умови наразі у Рівненській області, 3-4 серпня — у Хмельницькій, а 4 серпня — в Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській та Кіровоградській областях.

Окрім цього, лісівники нагадують громадянам про заборону відвідування лісів в умовах воєнного стану та про дотримання пожежної безпеки. Інколи на порушників накладають штрафи.

У липні ж Полтавська область знаходилася серед лідерів за кількістю лісових пожеж.