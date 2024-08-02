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Депутат Полтавської обласної ради від партії "Батьківщина", директор ПП "ВКП "Альфатекс

Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений

Сьогодні, 10:30
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До мене, як до депутата Полтавської обласної ради від партії “Батьківщина”, звернулися жителі міста Кременчука (особливо це цікавило людей, що проживають у мікрорайонах Щемилівка та Ревівка) щодо наведення порядку на пляжі біля озера, яке знаходиться на території колишніх артскладів.

Коли я вперше потрапив на місце, то був вражений: вода засмічена деревами, а на березі купа сміття й діти палять вогнище.

Разом з небайдужими людьми ми прибрали сміття, повитягували з озера старі дерева. Щоб облагородити пляж, я звернувся по допомогу до депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчиряна з проханням надати пісок. Дякую, Сергію Михайловичу, за пісок! Ми завезли на територію пляжу декілька машин піску та встановили бетонний круг для сміття.

З часом людей стало ходити більше, місця не вистачало й ми вирішили розширити територію відпочинку. Я знову звернувся до депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчиряна з проханням про допомогу. Завдяки йому ми привезли ще дві машини піску та розширили пляж.

Зараз ми вирішуємо питання вивозу сміття з території та встановлення сезонного рятувального посту, адже там відпочиває велика кількість кременчужан та гостей міста. Також планується встановити роздягальню та декілька лавочок.

Тепер пляж буде гарним та просторим! Купаємося, відпочиваємо, отримуємо щасливі моменти у цьому нелегкому житті.

Все буде Україна!

Дякую усім, хто був залучений! Робимо наше місто Кременчук кращим разом!

Бажаю усім гарного відпочинку!

З повагою,

Депутат Полтавської обласної ради від партії “Батьківщина” Микола Корецький.

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Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Сьогодні, 10:30
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