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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці обстежили місця тимчасового проживання для переселенців

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 221

 

Фахівці відповіли на питання, що турбували внутрішньо переміщених осіб, а також проконтролювали усунення недоліків, виявлених під час попередніх моніторингових візитів

У Кременчуцькій громаді провели моніторинг місць для тимчасового проживання переселенців. Про це повідолмяють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Перевіряли їх фахівці Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ОВА. Всього у Кременчуці налічується 6 місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Перевірка показала, що усі ці місця знаходяться поблизу об'єктів соціальної інфраструктури, а переселенці проживають у них безоплатно. Гуртожитки ж отримують відповідну компенсацію із держбюджету за спожиті внутрішньо прееміщеними людьми комунальні послуги.

Також ті громадяни, які мають на це право, отримують кризові виплати (допомогу на проживання).

Спеціалісти поспілкувалися із переселенцями та відповіли на усі питання, які їх турбували. Також проконтролювали рекомендації щодо усунення невідповідностей у місцях проживання, які були виявлені під час попередніх перевірок.

Нагадаємо, отримати інформацію щодо вільних місць тимчасового проживання для переселенців можна за посиланням або ж за телефоном гарячої лінії 0800502230.

Також нещодавно представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області провели моніторинг у двох гуртожитках, де живуть переселенці, і виявили, що там порушені стандарти для життя.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук проживання гуртожитки переселенці ВПО
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