Кременчужанам радять не купатися у водоймах: якість води у межах міста не відповідає санітарним нормам

Якість води у річках Кременчука все ще не відповідає санітарним нормам. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Станом на сьогодні, 26 липня, показники якості води у річках зафіксовані такі:
Якість води у річці Сухий Кагамлик теж не відповідає нормам:
Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.
Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.
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