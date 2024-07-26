Кременчужанам радять не купатися у водоймах: якість води у межах міста не відповідає санітарним нормам

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Якість води у річках Кременчука все ще не відповідає санітарним нормам. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Станом на сьогодні, 26 липня, показники якості води у річках зафіксовані такі:

центральний пляж, річка Дніпро: індекс ЛКП (лактопозитивної палички) — початок пляжу 9 500, кінець пляжу 21 000, (допустиме значення — 5 000). У перший тиждень місяця показники були 21 000 на початку пляжу та 62 000 у кінці пляжу

Якість води у річці Сухий Кагамлик теж не відповідає нормам:

пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 6 200, кінець пляжу 70 000, (допустиме значення — 5 000). Раніше фахівці фіксували значення 13 000 на початку пляжу і 24 000 у кінці пляжу.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.