На Полтавщині під час відпочинку на водоймі потонув чоловік - поліція відкрила кримінальне провадження

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Смерть чоловіка розслідують за статтею 291 КК України - порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Учора, 25 липня, близько 17.00 під час відпочинку на водоймі в селі Кишеньки Полтавського району загинув 59-річний чоловік. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Про загибель чоловіка на воді поліцію повідомили медики.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що загиблим є 59-річний мешканець Полтави. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2-х років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у першій половині 2024 року кількість загиблих на водоймах в Україні перевищила загальну статистику минулого року. Загалом у всіх регіонах України потонули 672 людини, з яких 76 — діти. За червень на Полтавщині потонуло 11 людей.

А 13 липня поблизу села Дмитрівка під час купання потонув чоловік, тіло якого знайшли у Пслі наступного дня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».